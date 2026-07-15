Футболист "Спартака" Зорин не сможет играть несколько месяцев из-за травмы

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Полузащитник ФК "Спартак" Даниил Зорин получил травму и не сможет играть в ближайшие месяцы. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Врачи диагностировали у спортсмена повреждение ахиллового сухожилия, необходима операция.

Зорину 22 года, он – воспитанник "Спартака". За московский ФК футболист провел 22 матча, в рамках которых сделал шесть результативных передач и забил три гола.

Уже 18 июля красно-белые сразятся с "Зенитом" в рамках Суперкубка России. Также "Спартак" 25 июля выйдет на поле для матча с ФК "Родина".

Ранее футболист ЦСКА Данил Круговой получил награды Российской Премьер-лиги (РПЛ), а через 10 минут после вручения разбил их. Его признали лучшим медийным игроком и лучшим ассистом.