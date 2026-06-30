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30 июня, 16:38

Спорт

Футбольные болельщики ЦСКА оштрафованы за баннер с оскорблениями "Спартака"

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Тушинский суд Москвы оштрафовал пятерых болельщиков футбольного клуба (ФК) ЦСКА за размещение баннера с оскорблениями в адрес ФК "Спартак". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Инцидент произошел 6 мая 2026 года на стадионе "Лукойл-Арена" во время финального матча "Пути регионов" Фонбет – Кубка России между "Спартаком" и ЦСКА.

По данным суда, болельщики ЦСКА – Красиков, Жужлин, Жданов, Аладинский и Мазур – развернули на трибуне баннер с оскорбительными высказываниями в адрес "Спартака". При этом игра завершилась со счетом 1:0 в пользу красно-белых.

Суд привлек мужчин к административной ответственности по статье о грубом нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. Каждый из нарушителей получил штраф в 3 тысячи рублей.

Ранее Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций оштрафовал мадридский клуб "Реал" на 15 тысяч евро за нацистское приветствие болельщика. После этого в команде заявили, что потребовали лишить фаната членства в клубе.

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