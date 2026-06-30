Врач Чернышова: использование кондиционера в жару грозит отитом и воспалением мышц

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Превышение оптимального температурного контраста и нахождение под струей холодного воздуха может быть опасно при использовании кондиционера. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Ранее в столице объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары 1 и 2 июля. В эти дни воздух в городе прогреется до 31 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По словам Чернышовой, в жаркую погоду главной ошибкой является желание как можно сильнее охладить воздух в помещении.

"Однако так делать нельзя, потому что резкий перепад температур является стрессом для организма и способен повлечь за собой переохлаждение. На этом фоне упадет иммунитет и могут развиться острые респираторные заболевания", – предупредила врач.

Разница между температурой на улице и в помещении в идеале не должна превышать 5 градусов. То есть во время 30-градусной жары оптимально установить кондиционер на 25 градусов, пояснила Чернышова.





Надежда Чернышова врач-терапевт Опаснее всего, когда струя воздуха из кондиционера направлена на человека. В этом случае развивается локальное переохлаждение и мышечный спазм, который приводит к миозиту – воспалению мышц, из-за чего невозможно бывает изменить позу от резкой боли.

Кроме того, есть риск развития неврита, при котором воспаляются периферические нервы и возникает болевой синдром. При охлаждении струей воздуха слухового аппарата также может начаться отит.

Поэтому важно регулировать кондиционер так, чтобы холодный поток не попадал на человека, в том числе в автомобиле. Если регулировка невозможна, стоит пользоваться специальными защитными экранами.

Помимо этого, нельзя забывать регулярно чистить кондиционер и менять в нем фильтры. Внутри могут накапливаться и размножаться микробы, такие как легионеллы, способные вызывать тяжелые поражения легких, заключила Чернышова.

Ранее врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова рассказала, что в жару на первый план выходит калиевый баланс, потому что потовые железы выделяют данный макроэлемент, а его дефицит – это прямой путь к слабости. В связи с этим важно добавлять в меню курагу, запеченный картофель с кожурой, шпинат и авокадо.