Врач Евдокимов назвал шлепанцы самой опасной летней обувью

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Шлепанцы на жесткой и плоской подошве являются самой опасной летней обувью. Об этом Москве 24 рассказал врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов.

По мнению Евдокимова, проблем можно избежать, если выбирать варианты, которые будут надежно фиксировать подъем стопы. За счет этого нога не станет съезжать вправо-влево при ходьбе.





Александр Евдокимов врач-остеопат, невролог В противном случае, помимо травм, ноги будут моментально уставать и болеть, потому что мышцы начнут сильно перегружаться из-за необходимости удерживать обувь при каждом шаге. К тому же резко повысится риск появления мозолей, так как кожа будет постоянно тереться об ткань.

Что касается каблука, то желательно, чтобы он присутствовал, но был небольшим, в пределах 2–4 сантиметров. Такой умеренный подъем помогает лучше распределить нагрузку на стопу при ходьбе.

"При этом каблук более 4 сантиметров уже представляет опасность для здоровья. Если регулярно ходить с таким подъемом более 20 минут, постепенно может развиться плоскостопие и вальгусная деформация первого пальца стопы. Все это ведет к появлению постоянных болевых ощущений", – предупредил врач.

Так как высокий каблук не дает стопе нормально работать, со временем начинаются боли в коленях и спине, добавил Евдокимов.

"Самой же опасной летней обувью можно назвать шлепки, которые держатся на тонкой "полосочке", из-за чего нога "бултыхается" во все стороны. Усугубляет все совершенно плоская, тонкая и жесткая подошва, которая не способна гасить ударную нагрузку. Часто она еще бывает скользкой, что легко приводит к падениям и травмам", – предупредил Евдокимов.

При этом самую полезную обувь многие горожане выбирают интуитивно: ею являются качественные кроссовки, которые в большинстве своем изготавливают с хорошей амортизирующей подошвой, поэтому при ходьбе стопа не страдает от ударной нагрузки. Однако в жару важно выбирать варианты с сеткой, в которых кожа не будет потеть, отметил врач.

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