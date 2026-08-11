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11 августа, 23:14

Политика

Хуситы нанесли удары по позициям саудовских сил в Йемене

Фото: ТАСС/EPA/YAHYA ARHAB

Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) нанесло удары баллистическими ракетами и беспилотниками по позициям саудовских сил в районе города Моха и провинции Мариб в Йемене. Об этом сообщил военный представитель повстанцев Яхья Сариа, его слова приводит ТАСС.

Удары наносились по складам оружия и штабам саудовских сил. По утверждению мятежников, в результате атаки есть десятки убитых и раненых, в том числе саудовцы.

Сариа подчеркнул, что хуситы намерены продолжать военные операции против саудовских сил, которые, по его словам, стремятся к эскалации конфликта. Кроме того, мятежники призвали йеменцев, воюющих на стороне возглавляемой Эр-Риядом аравийской коалиции, сложить оружие и покинуть ряды противника.

Ранее хуситы ударили дроном по нефтеперерабатывающему заводу Saudi Aramco в городе Джизан на юго-западе Саудовской Аравии. Уточнялось, что атака стала ответом на нарушение саудовскими беспилотниками воздушного пространства йеменских провинций Саада и Хаджа.

За несколько дней до этого в Саудовской Аравии в результате ударов, нанесенных движением "Ансар Аллах", ранения получили одиннадцать мирных жителей. Инцидент произошел в городе Наджран. Среди пострадавших оказались граждане нескольких государств.

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