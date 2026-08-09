Хуситы ударили беспилотником по НПЗ на юго-западе Саудовской Аравии

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Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) нанесло удар дроном по нефтеперерабатывающему заводу Saudi Aramco в городе Джизан на юго-западе Саудовской Аравии. Об этом сообщил военный представитель движения Яхья Сариа, передает РИА Новости.

До этого министерство энергетики Саудовской Аравии проинформировало о пожаре, который вспыхнул на одном из объектов НПЗ.

"Вооруженным силам Йемена удалось нанести удар беспилотником по нефтеперерабатывающему заводу Aramco в Джизане, удар был точным", – заявил Сариа.

По его словам, атака стала ответом на нарушение саудовскими беспилотниками воздушного пространства йеменских провинций Саада и Хаджа.

Ранее 11 мирных жителей получили ранения в Саудовской Аравии в результате ударов, нанесенных движением "Ансар Аллах". Инцидент произошел в городе Наджран. Среди пострадавших оказались граждане нескольких государств.

Официальный представитель аравийской коалиции бригадный генерал Турки аль-Малики охарактеризовал случившееся как террористическую атаку на гражданские объекты.