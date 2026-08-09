Сергей Собянин поздравил московских строителей с профессиональным праздником

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил всех работников строительной отрасли в своем личном блоге с профессиональным праздником.

"Разноцветные купола Храма Василия Блаженного и устремленный ввысь шпиль Останкинской башни, Парящий мост и подземные дворцы метро, лучи и кольца магистралей, тихие улочки и уютные дворы, гордые высотки и утопающие в цветах дачные дома – из этих образов складывается уникальный облик родной страны. За это мы любим Москву и Россию", – написал он.

Мэр столицы отметил, что призвание строителей состоит в воплощении в жизнь планов и мечт. Он поблагодарил профессионалов, которые строят будущее России, архитекторов и проектировщиков за фантазию и творческий потенциал, раскрывающийся в тысячах оригинальных, но при этом практичных и функциональных проектах.

Собянин также выразил признательность тем, кто работает на стройплощадках, работникам предприятий строительной индустрии и ветеранам, которые внесли огромный вклад в развитие страны и заложили прочный фундамент нынешних успехов.

"Спасибо родным и близким, поддержка которых дает новые силы трудиться", – добавил он.

Ранее Собянин открыл Ситуационный центр градостроительного комплекса Москвы и вручил награды победителям ежегодного городского конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства". Он отметил, что столичный градостроительный комплекс выполняет все планы, даже несмотря на возникающие трудности. В городе появляются новые дороги и развязки, которые делают жизнь москвичей комфортной.

