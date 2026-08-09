Обломки БПЛА упали на территории двух предприятий и дома в Новороссийске

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В Новороссийске обломки беспилотников упали на территории двух предприятий и частный дом в поселке Верхнебаканском. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в мессенджере MAX.

В результате инцидента загорелась хозяйственная постройка. Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

По предварительным данным, никто не пострадал. На местах происшествий продолжают работать экстренные службы.

Ранее Сергей Собянин сообщил о трех БПЛА, сбитых ПВО Минобороны на подлете к Москве. Специалисты экстренных служб также работали на местах падения обломков.