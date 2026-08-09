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09 августа, 10:32

Происшествия

Число пострадавших при атаке БПЛА на Белгород выросло до 25 человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Число пострадавших при атаке БПЛА на Белгород выросло до 25 человек, включая детей 4 и 9 лет. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в МАХ.

По его словам, один ребенок госпитализирован. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Кроме того, в больницах продолжают оставаться 13 взрослых, состояние одного из которых оценивается как крайне тяжелое.

При этом в результате атаки погибли трое мирных жителей. Шуваев выразил соболезнования их семьям и близким. Кроме того, как уточнил врио губернатора, из-за атаки произошли возгорания припаркованных автомобилей, двух многоквартирных и частного домов.

В течение дня под удары попали Алексеевский, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Губкинский, Ивнянский, Корочанский, Красногвардейский, Краснояружский, Новооскольский, Прохоровский, Ракитянский, Ровеньский, Старооскольский, Чернянский, Шебекинский и Яковлевский округа. В результате этих атак в Грайворонском, Краснояружском, Новооскольском и Шебекинском округах пострадали девять человек.

"Противник совершил четыре обстрела с использованием артиллерии, авиации и реактивных систем залпового огня. Также семь раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА", – добавил Шуваев.

По факту случившегося Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о террористическом акте.

Белгород подвергся массированной атаке беспилотников со стороны ВСУ ночью 9 августа. Четырехлетний мальчик получил осколочные ранения грудной клетки и был экстренно доставлен бригадой скорой помощи в детскую областную клиническую больницу. Медицинская помощь на месте была оказана 9-летнему ребенку и троим взрослым.

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