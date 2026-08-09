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09 августа, 11:21

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Синоптик Тишковец: неустойчивая погода ожидается в столице на следующей неделе

Москвичей предупредили о неустойчивой погоде на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Неустойчивая погода ожидается в Москве на следующей неделе. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

В понедельник, 10 августа, антициклон усилит позиции, поэтому в Центральной России будет малооблачно и сухо. На следующий день, 11-го числа, Москва окажется в теплом секторе атлантического циклона. Ночью ожидается плюс 11–14 градусов, днем – до плюс 22–25 градусов, но к вечеру начнутся грозовые дожди.

По словам синоптика, в среду, 12 августа, циклон "сломает" тепло, и вторая половина недели станет самой холодной за летний сезон. Через берега Москвы-реки прорвется холодная фронтальная система с ливнями, порывистым ветром и понижением температуры.

Ночью ожидается плюс 10–13 градусов, днем – всего плюс 15–18 градусов, что соответствует климатической норме первой половины сентября. При этом в выходные погода улучшится, в Москве потеплеет до многолетней нормы, заключил Тишковец.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина предупредила, что четверг и пятница, 13 и 14 августа, могут стать самыми холодными днями в Москве на следующей неделе. Температура в эти дни составит от 16 до 21 градусов тепла.

При этом ночью значения будут опускаться до 7–20 градусов. Такие показатели примерно на два градуса ниже климатической нормы для середины августа.

Температура составит 23 градуса в Москве 9 августа

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