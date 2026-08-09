Синоптик Тишковец: неустойчивая погода ожидается в столице на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Неустойчивая погода ожидается в Москве на следующей неделе. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

В понедельник, 10 августа, антициклон усилит позиции, поэтому в Центральной России будет малооблачно и сухо. На следующий день, 11-го числа, Москва окажется в теплом секторе атлантического циклона. Ночью ожидается плюс 11–14 градусов, днем – до плюс 22–25 градусов, но к вечеру начнутся грозовые дожди.

По словам синоптика, в среду, 12 августа, циклон "сломает" тепло, и вторая половина недели станет самой холодной за летний сезон. Через берега Москвы-реки прорвется холодная фронтальная система с ливнями, порывистым ветром и понижением температуры.

Ночью ожидается плюс 10–13 градусов, днем – всего плюс 15–18 градусов, что соответствует климатической норме первой половины сентября. При этом в выходные погода улучшится, в Москве потеплеет до многолетней нормы, заключил Тишковец.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина предупредила, что четверг и пятница, 13 и 14 августа, могут стать самыми холодными днями в Москве на следующей неделе. Температура в эти дни составит от 16 до 21 градусов тепла.

При этом ночью значения будут опускаться до 7–20 градусов. Такие показатели примерно на два градуса ниже климатической нормы для середины августа.