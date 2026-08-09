Собянин рассказал о внимании Путина к БКЛ с начала реализации проекта

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Владимир Путин с первых дней уделял повышенное внимание возведению Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена. Об этом рассказал Сергей Собянин в фильме "Большая стройка. Из прошлого в будущее" для ИС "Вести".

По его словам, российский лидер с самого начала знал о реализации проекта, интересовался его делами и контролировал процесс строительства.

"И когда я рассказывал о тех проблемах и масштабах стройки – никто в мире такой проект не реализовывал. Это вообще самый сложный технический и инженерный проект в нашей стране, во всей современной России, а может быть, и в советский период времени. И, конечно, у него (президента. – Прим. ред.) внутреннее напряжение будет: не превратится ли это в "долгострой", не обрушится ли чего-нибудь", – сказал градоначальник.

Ранее Собянин назвал Москву одним из мировых лидеров по развитию транспорта. Мэр отметил, что только за последние годы в городе построили новые линии и станции метро, два кольца наземного метро и самое большое в мире подземное кольцо – Большую кольцевую линию.

Москва также является лидером по транспортной безопасности, добавил Собянин. Это стало возможным благодаря современным технологиям, системе распознавания лиц и камерам видеонаблюдения на дорогах.

