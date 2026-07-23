Собянин рассказал о результатах шести месяцев испытаний беспилотного метро

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Испытания первого в России беспилотного поезда метро на Большой кольцевой линии (БКЛ) идут уже полгода. За это время состав на базе модели "Москва-2024" проехал свыше четырех тысяч километров, рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

В настоящий момент поезд курсирует без пассажиров. Искусственный интеллект (ИИ) без посторонней помощи разгоняет и тормозит состав, открывает и закрывает двери, а также соблюдает график. В целях безопасности в кабине присутствует машинист, однако за все время испытаний он ни разу не вмешивался в автоматические процессы, отметил мэр.

За разгон, торможение, удержание предельной скорости и остановку отвечает система автоведения. Точность остановки у платформы составляет 30 сантиметров – это уровень профессиональных машинистов.

Система машинного зрения может видеть объекты и препятствия на расстоянии до 200 метров. В основу технологии лег лидар с датчиками кругового обзора на 360 градусов. ИИ в режиме реального времени составляет трехмерную карту и определяет расположение объектов с точностью до двух сантиметров.

Информация по высокоскоростному закрытому каналу связи попадает в вычислительный блок. Благодаря этому поезд может оперативно реагировать на изменения окружающей обстановки, что сделает поездки плавными и безопасными.

Также поезд в реальном времени контактирует с диспетчерским центром, добавил Собянин. Состав направляет основные параметры: скорость, местоположение, номер состава и маршрута. В дальнейшем умная система будет самостоятельно рассчитывать и менять график движения.

Особое внимание уделено системе контроля падения на пути. Видеокамеры, лидары и особые сенсоры реагируют на посторонний объект за секунду. Лазерный луч быстро определяет его точное местонахождение. После этого состав сам затормозит, а на место происшествия будут вызваны специалисты. Также он сможет предупреждать пассажиров, что они слишком близко подошли к краю платформы.

Сейчас система тестируется на станции "Печатники". К 2030 году она появится на всех 29 станциях БКЛ. Перевозить пассажиров поезд будет уже в 2027 году. Также к 2030-му планируется сделать беспилотными все 94 состава БКЛ.

После проведения испытаний столица сможет поделиться новейшими технологиями с другими регионами, чтобы городской транспорт по всей России стал более развитым и безопасным, отметил градоначальник.

Ранее стало известно, что беспилотные такси появятся в новых районах столицы уже в этом году. Всего в 2026-м по Москве будут ездить 200 таких такси, из которых 100 будут доступны для заказа, а еще 100 – для развития технологии.

