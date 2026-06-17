Беспилотные такси начнут работать в новых районах Москвы в 2026 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Беспилотные такси появятся в новых районах Москвы уже в этом году. Это следует из материалов министерства транспорта РФ, которые были представлены на выставке в Совфеде.

Всего в 2026-м по столице будут ездить 200 беспилотных такси, из которых 100 будут доступны для заказа, а еще 100 – для развития технологии. На данный момент сервис тестируют в Москве, Иннополисе и на федеральной территории "Сириус".

При этом представители "Яндекса" рассказали ТАСС, что беспилотные такси тестируются в районах и на улицах, которые подпадают под действующий экспериментальный правовой режим (ЭПР). Например, в Москве для проверки данной технологии задействованы Пресненский, Гагаринский, Академический и Ломоносовский районы, а также Хамовники, Раменки, Ясенево, Марьино, Люблино и другие. В компании уточнили, что места, где проводится тестирование беспилотного такси, расширяются.

Из материалов Минтранса РФ также следует, что парк беспилотных роверов-доставщиков в стране увеличится до 20 тысяч единиц к 2027 году. Кроме того, к 2028-му число автономных грузовиков вырастет до 992 единиц, а к 2030-му – до 4,1 тысячи.

В этом году Минпромторг, МВД и институт НАМИ должны представить правительству РФ проект требований безопасности для беспилотных автомобилей. Согласно документу, высокоавтоматизированные транспортные средства должны будут в обязательном порядке оснащаться бортовым устройством записи информации.

Планируется определить необходимый перечень параметров, которые "черный ящик" должен фиксировать в момент технологического сбоя или аварии. Доклад от ответственных ведомств ждут до конца текущего года.