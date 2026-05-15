Беспилотный поезд с пассажирами запустят на БКЛ в 2027 году

Беспилотный поезд, который с начала января проходит тестовую эксплуатацию в депо "Аминьевская", начнет перевозить пассажиров на Большой кольцевой линии московского метро в 2027 году. Об этом Москве 24 рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он напомнил, что в январе поезд запустили в пилотную эксплуатацию Владимир Путин и Сергей Собянин. В настоящий момент внутри находится машинист, а поезд "учится" распознавать светофоры, общаться с диспетчерской и останавливаться на платформе.

Ликсутов добавил, что с начала эксплуатации машинист ни разу не вмешался в работу поезда. Сейчас тестируются все ключевые элементы безопасности.

"В этом году он, скорее всего, в конце года выйдет без пассажиров, но уже по графику, а в 2027 году должен поехать на Большой кольцевой линии с пассажирами", – заключил вице-мэр.

Ранее сообщалось, что в поездах на Замоскворецкой линии метро Москвы можно услышать нейроголос. Аудиосообщения озвучивают информацию о всех 24 станциях Замоскворецкой линии и 18 пересадках на другие линии метро, МЦК и МЦД.

Технология нужна во время открытия новых станций и пересадок, а также изменений в работе метро. Она позволяет оперативно создавать привычные аудиосообщения без прямого участия дикторов, однако они не будут отличаться от записанных ранее.