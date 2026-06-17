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17 июня, 16:40

Политика

Минобороны Британии расследует инцидент с фрегатом "Адмирал Григорович" в Ла-Манше

Фото: ТАСС/Минобороны РФ

Министерство обороны Британии продолжает расследование инцидента с российским фрегатом "Адмирал Григорович" и яхтой в проливе Ла-Манш. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на BBC.

Представитель британского ведомства заявил, что следствие продвигается. Произошедшее пока квалифицируется как единичный случай, так как пострадавших и материального ущерба нет.

Фрегат "Адмирал Григорович" запустил сигнальные ракеты и подал звуковые сигналы из-за опасного сближения с британским судном в проливе Ла-Манш 16 июня.

При этом сперва экипаж сделал несколько попыток вызвать на связь гражданское судно, однако ответа не последовало, а яхта не изменила свой курс. После сокращения дистанции было принято решение произвести упредительную стрельбу по курсу судна. В Минобороны РФ подчеркнули, что фрегат принял все необходимые меры для предотвращения инцидента.

Спустя некоторое время были установлены предполагаемые владельцы британской яхты. Ими оказались пенсионеры Алан и Джейн Келви. Супруги рассказали, что услышали "четыре или пять выстрелов" и были уверены, что им ничего не угрожает.

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