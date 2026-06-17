Эксперт Стариков: инцидент с фрегатом "Адмирал Григорович" мог быть провокацией

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Александр Казаков

Инцидент с российским фрегатом "Адмирал Григорович" в проливе Ла-Манш мог быть провокацией. Об этом в беседе с радио КП заявил общественный и политический деятель, писатель Николай Стариков.

Эксперт, комментируя действия экипажа британской яхты, отметил, что просто так маленькое судно к боевому кораблю не подходит. На яхте, по его мнению, могли находиться водолазы, взрывные устройства или морские беспилотники.

Стариков также похвалил экипаж российского фрегата за то, что они действовали в соответствии с уставом.

"Адмирал Григорович" запустил сигнальные ракеты и подал звуковые сигналы из-за опасного сближения с британским судном в проливе Ла-Манш 16 июня.

В Минобороны РФ подчеркнули, что фрегат принял все необходимые меры для предотвращения инцидента. Сперва экипаж сделал несколько попыток вызвать на связь гражданское судно, однако ответа не последовало, а яхта не изменила свой курс. После сокращения дистанции было принято решение произвести упредительную стрельбу по курсу судна из стрелкового вооружения.

К настоящему моменту установлены предполагаемые владельцы британской яхты. Ими оказались пенсионеры Алан и Джейн Келви. Супруги рассказали, что услышали "четыре или пять выстрелов" и были уверены, что им ничего не угрожает.