Суд в Москве оштрафовал Telegram и Google на 22,2 млн рублей

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Таганский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram и компанию Google на 14,6 и 7,6 миллиона рублей соответственно. Их признали виновными по статье 13.41 КоАП РФ ("Нарушение порядка ограничения доступа к информации"), сообщает ТАСС.

Поводом для привлечения к ответственности Telegram стал отказ удалить материалы о зацеперах, экстремистских организациях и ответах на ЕГЭ. В отношении мессенджера были составлены три административных протокола. Общая сумма штрафа по ним составила 14,6 миллиона рублей.

На компанию Google, в свою очередь, выписали два протокола, по каждому из которых штраф составил 3,8 миллиона рублей. Организация отказалась удалить запрещенные приложения из магазина приложений Google Play.

Ранее сообщалось, что Telegram перестал обжаловать штрафы, назначенные судами в России за отказ удалять запрещенный контент. Согласно судебным материалам, компания не подает апелляционные жалобы на решения о наказании и не присылает представителей на заседания, хотя суды уведомляют их о времени и месте рассмотрения дел.