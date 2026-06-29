Суд Москвы оштрафовал Telegram, Twitch, Likeme и Pinterest на 14 млн рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram, видеостриминговый сервис Twitch, социальную сеть Likeme и фотохостинговый сервис Pinterest суммарно на 14 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дел.

Все приложения были признаны виновными по части 2 статьи 13.50 КоАП РФ ("Неисполнение владельцем социальной сети обязанности по осуществлению мониторинга социальной сети и (или) принятию мер по ограничению доступа к информации").

Согласно постановлению, каждый из сервисов обязали выплатить по 3,5 миллиона рублей.

Ранее эта же инстанция выписала штраф в отношении американской корпорации Apple из-за повторного нарушения обязанностей по распространению информации в интернете. Действия компании, в частности, подпали под часть 1.1 статьи 13.31 КоАП РФ. Размер санкции составил 500 тысяч рублей.

До этого стало известно, что объем задолженности американской корпорации Google LLC, принудительно взыскиваемой на территории России, достиг почти 42 миллиардов рублей. Всего против компании открыто 62 исполнительных производства.

