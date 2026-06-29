Началась продажа билетов на матч "Зенит" – "Спартак" за Суперкубок России

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Началась продажа билетов на матч между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом" за Суперкубок России. Игра пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде, сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

По информации союза, минимальная стоимость билета – 1 500 рублей.

"Зенит" заслужил право сыграть за Суперкубок как чемпион страны, "Спартак" – благодаря победе в Кубке России", – отметили в РФС.

"Спартак" завоевывал Суперкубок России один раз – в 2017 году. Суперкубок разыгрывают ежегодно, этот матч традиционно открывает сезон. Лидером по количеству титулов является "Зенит" – на счету петербургского клуба 9 побед. В настоящее время обладателем трофея является московский ЦСКА.

Ранее сообщалось, что сборная Сенегала прошла в плей-офф чемпионата мира по футболу. Благодаря матчу сборных Египта и Ирана, который завершился с результатом 1:1, сенегальцы не опустятся ниже восьмого места в рейтинге.