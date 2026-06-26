На ЧМ-2026 повторили рекорд мундиаля в России по числу автоголов

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На чемпионате мира по футболу 2026 повторили рекорд по количеству автоголов в истории мировых первенств. Впервые он был установлен на ЧМ-2018 в России.

После матча третьего тура между сборными Нидерландов и Туниса по футболу (3:1), в котором полузащитник Элье Схири отправил мяч в собственные ворота уже на третьей минуте, число автоголов на турнире достигло 12.

Таким образом, нынешний чемпионат уже повторил показатель мирового первенства 2018 года в России, когда за весь турнир также было зафиксировано 12 автоголов. До нового абсолютного рекорда остается один автогол.

Чемпионат мира 2026 года стал первым в истории, в котором принимают участие 48 национальных сборных. С 1998 по 2022 год, в финальной стадии турнира выступали 32 команды.

Ранее определились 19 из 32 участников плей-офф чемпионата и четыре пары 1/16 финала. В число вышедших команд вошли Мексика, США, Германия, Аргентина, Франция, Норвегия, Колумбия, Швейцария, Канада, Бразилия, Марокко, Босния и Герцеговина, ЮАР, Кот-д’Ивуар, Эквадор, Парагвай, Япония, Швеция и Австралия.

В 1/16 финала сыграют ЮАР – Канада, Нидерланды – Марокко, Бразилия – Япония, США – Босния и Герцеговина. При этом суперкомпьютер Opta назвал фаворитами турнира Аргентину (15,46%), Францию (15,06%) и Испанию (12,48%).