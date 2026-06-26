Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 июня, 17:09

Спорт

На ЧМ-2026 повторили рекорд мундиаля в России по числу автоголов

Фото: ТАСС/AP Photo/Yuki Iwamura

На чемпионате мира по футболу 2026 повторили рекорд по количеству автоголов в истории мировых первенств. Впервые он был установлен на ЧМ-2018 в России.

После матча третьего тура между сборными Нидерландов и Туниса по футболу (3:1), в котором полузащитник Элье Схири отправил мяч в собственные ворота уже на третьей минуте, число автоголов на турнире достигло 12.

Таким образом, нынешний чемпионат уже повторил показатель мирового первенства 2018 года в России, когда за весь турнир также было зафиксировано 12 автоголов. До нового абсолютного рекорда остается один автогол.

Чемпионат мира 2026 года стал первым в истории, в котором принимают участие 48 национальных сборных. С 1998 по 2022 год, в финальной стадии турнира выступали 32 команды.

Ранее определились 19 из 32 участников плей-офф чемпионата и четыре пары 1/16 финала. В число вышедших команд вошли Мексика, США, Германия, Аргентина, Франция, Норвегия, Колумбия, Швейцария, Канада, Бразилия, Марокко, Босния и Герцеговина, ЮАР, Кот-д’Ивуар, Эквадор, Парагвай, Япония, Швеция и Австралия.

В 1/16 финала сыграют ЮАР – Канада, Нидерланды – Марокко, Бразилия – Япония, США – Босния и Герцеговина. При этом суперкомпьютер Opta назвал фаворитами турнира Аргентину (15,46%), Францию (15,06%) и Испанию (12,48%).

Читайте также


спорт

Почему компании стали отказывать слишком хорошим кандидатам?

Менеджеры по найму опасаются, что такой сотрудник быстро заскучает

В России ситуацию усугубляет изменившийся баланс на рынке труда

Читать
закрыть

Почему взрослые стали записывать видеообращения к обидчикам из детства?

Это способ эмоциональной разгрузки, возможность высказать то, что копилось годами

Читать
закрыть

Дойдет ли аномальная жара из Европы до Москвы?

В столичный регион жара придет лишь в виде слабого шлейфа

Уже 3 июля ситуацию изменит холодный фронт

Читать
закрыть

Что означают слова Зеленского о 40-дневной операции против РФ?

Эксперты уверены: конкретный план Зеленского может быть таким же, как и предыдущие

Его первичная цель – принудить Россию остановить наступление на фронте

Читать
закрыть

Как в России отреагировали на удаление приложений VK из App Store?

Эксперты уверены: удаление VK в первую очередь скажется на обычных пользователях

Читать
закрыть

Зачем ограничивать время работы самозанятого на одного заказчика?

Мера поможет не допустить факта подмены трудовых отношений гражданско-правовыми

Однако эксперты называют грядущие изменения спорными

Читать
закрыть

Как Венесуэла пережила самое сильное землетрясение за 126 лет?

Катастрофа унесла жизни минимум 164 человек

После случившегося была объявлена угроза цунами и режим чрезвычайного положения

Читать
закрыть

Смогут ли россияне приобрести GTA VI?

Предзаказы на видеоигру стартовали в ночь на 25 июня

Первую партию игры в России планируется получить к мировому старту продаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика