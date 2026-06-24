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24 июня, 19:57

Спорт

Суперкомпьютер Opta назвал Аргентину новым фаворитом ЧМ-2026

Фото: ТАСС/AP/Julio Cortez

Суперкомпьютер британской аналитической компании Opta назвал сборную Аргентины новым фаворитом чемпионата мира по футболу по итогам второго тура группового этапа. Об этом сообщается на сайте организации.

Вероятность победы Аргентины составляет 15,46%. Также в тройку фаворитов вошли Франция (15,06%) и Испания (12,48%). За ними следуют Англия (9,48%), Португалия (6,71%), Германия (6,60%), Норвегия (5,42%), Бразилия (4,56%), Нидерланды (4,26%) и США (4,07%).

До начала турнира суперкомпьютер считал фаворитом Испанию, однако потом ее заменила Франция. Тогда шансы на победу французов составляли 15,73%.

В рамках турнира нападающий аргентинской сборной Лионель Месси установил бомбардирский рекорд в истории ЧМ. Он забил 17 голов на мировых первенствах.

Завершился 2-й тур группового этапа ЧМ-2026

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