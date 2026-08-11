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11 августа, 20:53

Спорт

Федерация керлинга РФ назвала несправедливым продление отстранения россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Федерация керлинга России (ФКР) считает несправедливым решение Всемирной федерации керлинга (World Curling) продлить отстранение российских спортсменов от международных соревнований до конца текущего года. Об этом ТАСС сообщили в ФКР.

В федерации уточнили, что надеялись на пересмотр ограничений после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) еще в июле снял прежние санкции для российских атлетов.

"Наши ребята и девушки продолжают тренироваться и хотят честно соревноваться с сильнейшими. Они не нарушали ни спортивных, ни допинговых правил, и их отстранение до конца 2026 года просто несправедливо. Это годы карьеры, которые нельзя вернуть", – указали в ФКР.

В организации добавили, что не согласны с позицией World Curling и совместно с Олимпийским комитетом России (ОКР) и Минспортом будут добиваться пересмотра решения, в том числе через Спортивный арбитражный суд (CAS), где рассматривается законность подобных ограничений. В ФКР пообещали продолжить делать все возможное, чтобы российские керлингисты как можно скорее вернулись на международную арену.

Всемирный совет World Curling принял решение о продлении отстранения россиян от мировых турниров на основе рекомендаций МОК и с учетом отзывов членов организации и организаторов соревнований. В правлении убеждены, что возвращение российских спортсменов якобы создаст "проблемы для целостности соревнований и поэтому изменение текущей позиции нецелесообразно".

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