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11 августа, 23:34

Происшествия

В Абхазии задержали мужчину, избившего российскую туристку в кафе

Фото: depositphotos/doomu

Мужчину, подозреваемого в избиении российской туристки в кафе в Абхазии, задержали. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

В отношении Ахры Квеквескири 1990 года рождения возбуждено уголовное дело об угрозе убийством и умышленном причинении вреда здоровью, которое было совершено из хулиганских побуждений. Потерпевшей признана жительница Черкесска 1989 года рождения.

По данным ведомства, инцидент произошел 2 августа. Подозреваемый пытался познакомиться с женщиной в кафе, но получил отказ. После этого он спровоцировал конфликт и применил физическую силу.

В результате нападения пострадавшая получила гематомы и ссадины верхних и нижних конечностей, ушиблено-рваные раны лица, сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

В МВД также указали, что во время нападения Квеквескири нарушил условия домашнего ареста, назначенного ему по другому делу – о похищении человека, вымогательстве, грабеже и незаконном хранении огнестрельного оружия. Сейчас он заключен под стражу.

Ранее в Санкт-Петербурге правоохранители задержали повара кафе, который подозревается в нападении на посетителя в феврале этого года. По данным регионального главка МВД России, посетитель получил травмы во время конфликта в кафе на проспекте Просвещения.

Было возбуждено уголовное дело, которое сначала связали со статьей об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, но затем его переквалифицировали как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Известно, что задержанному 22 года. Он прибыл в Россию из страны Центральной Азии.

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