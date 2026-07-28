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28 июля, 15:32

Происшествия

Ученый Зезин скончался на Урале после избиения родителями юных квадроциклистов

Фото: urfanic.ru

Уголовное дело возбуждено по факту избиения директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никиты Зезина, после которого он скончался. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования и по доводам публикации в соцмедиа, где сообщалось о жестоком избиении пожилого мужчины перед смертью.

Как рассказал депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер, инцидент произошел, когда Зезин вместе со своим заместителем Александром Шаниным осматривал опытные поля. Они заметили детей на квадроциклах, которые ездили по посевам и застряли в грязи. Ученые связались с родителями и договорились довезти ребят до института.

К заведению подъехали четыре машины. Вышедшие из них люди, в том числе отец детей, сразу перешли к агрессивным действиям. Они начали избивать Зезина руками и ногами, а когда он почти потерял сознание, стали бить его заместителя, сопровождая действия угрозами и нецензурной бранью. Спустя несколько дней он скончался. Вегнер назвал произошедшее убийством и написал обращение председателю СК.

Зезин посвятил сельскохозяйственной науке более 40 лет, написал более 260 научных трудов, монографий и книг. Прощание с ним прошло 27 июля.

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