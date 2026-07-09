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09 июля, 08:31

Происшествия

В Москве задержали мужчину, избившего оппонента на Новослободской улице

Фото: МАХ/"Петровка, 38"

В Москве задержали мужчину, который избил оппонента на Новослободской улице, сообщили в пресс-службе столичной полиции.

По данным ведомства, между мужчинами возник конфликт. В какой-то момент один из них ударил другого кулаком в лицо, из-за чего тот упал и ударился головой об асфальт и бордюр. Кроме того, он повредил теменную кость головы. Злоумышленник, в свою очередь, скрылся с места происшествия на машине.

Пострадавшего госпитализировали, ему нанесен тяжкий вред здоровью. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

На Краснопролетарской улице в результате комплекса оперативно‑разыскных мероприятий и следственных действий, проведенных сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Тверскому району, был задержан подозреваемый. Им оказался 25‑летний мужчина, прибывший из Республики Калмыкия.

В настоящий момент ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Он может получить до 8 лет колонии.

Ранее в Москве задержали гражданина африканского государства, у которого произошел конфликт с пожилым мужчиной в переходе между станциями метро "Тургеневская" и "Чистые пруды". Злоумышленник толкнул оппонента, который сделал ему замечание, из-за чего тот упал и сломал руку.

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