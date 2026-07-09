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09 июля, 09:12

Происшествия

Сотрудники ФСБ сорвали теракт против высокопоставленного военного в Москве

Фото: depositphotos/Grigorenko

Сотрудники ФСБ сорвали планировавшийся Киевом теракт против высокопоставленного военного в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спецслужбу.

В рамках уголовного дела о приготовлении к теракту и о госизмене была задержана гражданка России 2001 года рождения. Выяснилось, что в 2024 году она была завербована украинскими спецслужбами для разведки и выявления целей террористических устремлений противника в Москве и Санкт-Петербурге.

Куратор задержанной ранее жил в России и работал на Киев. В ходе переписки с россиянкой он имитировал влюбленность, обещая продолжение романтических отношений на Украине после совершения теракта.

Во время "проверочного задания" завербованная девушка собрала IP-адреса Wi-Fi в некоторых заведениях общепита в центре Петербурга. Затем ей дали задание переехать в Москву, где она начала следить за определенным человеком.

Задержанная призналась, что понимала, что целью слежки является ликвидация этого лица. Также женщина успела подготовить съемную квартиру в Москве для исполнителя сорванного преступления.

"ФСБ России обращает внимание граждан, что украинские спецслужбы используют сдаваемое в аренду жилье для подготовки и совершения террористических акций на территории России", – предупредили в спецслужбе.

Сотрудники ФСБ изъяли средства ведения наблюдения, маскировочный реквизит, смартфоны, содержащие переписку с представителем украинских спецслужб. Фигурантка признала вину и сотрудничает со следствием. Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее суд приговорил жителя Подмосковья к 14 годам колонии строгого режима за передачу украинским спецслужбам данных о складах горюче-смазочных материалов (ГСМ) в столичном аэропорту Шереметьево. Ему также назначены 2 года ограничения свободы и штраф в размере 200 тысяч рублей.

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