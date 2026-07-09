Фото: МАХ/"Следком.Тыва"

В Туве найдено тело, предположительно, одной из пропавших девочек, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

Тело обнаружили на берегу реки Енисей, в районе села Сукпак Кызылского района. На место выехала следственно-оперативная группа. Будут проведены необходимые следственные действия по опознанию, а расследование продолжится.

Две девочки пропали в Кызыле 1 июля. Они вышли из дома и не вернулись. По факту их исчезновения было возбуждено уголовное дело.

Позже на берегу Енисея были найдены их телефоны и обувь. Кроме того, камера видеонаблюдения зафиксировала, что девочки шли в сторону набережной и дамбы. Сейчас отрабатываются три основные версии случившегося – утопление подростков, совершение в отношении них противоправных действий и возможный суицид.

Девочек ищут больше 1 тысячи человек. В поисках также задействованы 19 плавсредств, которые предоставили и государственные службы, и частные лица.

