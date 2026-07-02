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02 июля, 10:08

Происшествия

Уголовное дело возбуждено после пропажи двух девочек в Кызыле

Фото: sledcom.ru

Уголовное дело возбуждено после безвестного исчезновения двух 13-летних девочек в Кызыле. Об этом сообщает следственное управление СК России по Туве.

По факту пропажи детей местная прокуратура начала проверку.

В СК уточнили, что поиски несовершеннолетних продолжаются. На месте работает следственно-оперативная группа, также проводятся следственные действия.

Девочки пропали в Кызыле 1 июля. Они вышли из своих домов и не вернулись. Во время поисков правоохранителям поступила информация, что дети могли быть на берегу Енисея. Там же позднее нашли их мобильные телефоны.

Сотрудники Тувинского поисково-спасательного отряда проверяют акваторию и прибрежную зону реки вниз по течению от места происшествия. Для этого они используют три единицы техники, в том числе плавательные средства.

Москвичам рассказали о поиске пропавших детей и работе добровольческих отрядов

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