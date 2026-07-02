Молодому человеку вернули кошелек с 150 тыс руб, который он обронил в Коптеве

Молодой человек потерял кошелек с 150 тысячами рублей в районе Коптево, но позднее его нашли и вернули благодаря камерам видеонаблюдения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

По данным ведомства, 20-летний мужчина потерял кошелек во время поездки на самокате по Михалковской улице. Его нашел проходивший мимо мужчина, личность которого была установлена благодаря камерам. Им оказался 39-летний приезжий из Ростовской области.

Злоумышленника задержали на той же улице, где он и нашел кошелек. Ему грозит до 5 лет лишения свободы по делу о краже. Пока он находится под подпиской о невыезде.

"Помните, что забрать себе найденный на улице кошелек – это преступление! Находку нужно отнести в полицию или попробовать найти владельца самостоятельно", – сказано в сообщении МВД.

Ранее полицейские в Тюмени нашли и вернули мужчине 1 миллион рублей, который он забыл в сумке на лавке у дома.

По данным УМВД по региону, мужчина планировал взять сумку с деньгами в поездку, но случайно оставил ее на лавке. Когда он вспомнил о ней, ее на месте уже не было.

После этого сотрудники уголовного розыска по горячим следам вычислили и задержали 21-летнего молодого человека, который признался, что проезжал мимо на электросамокате, заметил вещь и решил ее забрать. Правоохранители изъяли похищенное и вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело.

