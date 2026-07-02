02 июля, 10:20Происшествия
Молодому человеку вернули кошелек с 150 тыс руб, который он обронил в Коптеве
По данным ведомства, 20-летний мужчина потерял кошелек во время поездки на самокате по Михалковской улице. Его нашел проходивший мимо мужчина, личность которого была установлена благодаря камерам. Им оказался 39-летний приезжий из Ростовской области.
Злоумышленника задержали на той же улице, где он и нашел кошелек. Ему грозит до 5 лет лишения свободы по делу о краже. Пока он находится под подпиской о невыезде.
"Помните, что забрать себе найденный на улице кошелек – это преступление! Находку нужно отнести в полицию или попробовать найти владельца самостоятельно", – сказано в сообщении МВД.
Ранее полицейские в Тюмени нашли и вернули мужчине 1 миллион рублей, который он забыл в сумке на лавке у дома.
По данным УМВД по региону, мужчина планировал взять сумку с деньгами в поездку, но случайно оставил ее на лавке. Когда он вспомнил о ней, ее на месте уже не было.
После этого сотрудники уголовного розыска по горячим следам вычислили и задержали 21-летнего молодого человека, который признался, что проезжал мимо на электросамокате, заметил вещь и решил ее забрать. Правоохранители изъяли похищенное и вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело.