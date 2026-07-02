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Российско-украинский конфликт перешел в решающую стадию. Такое мнение выразил министр обороны ФРГ Борис Писториус, сообщает News.ru со ссылкой на его интервью журналу Der Spiegel.

Политик подчеркнул, что Киев испытывает нужду в финансовых ресурсах.

В начале июня украинский лидер Владимир Зеленский опубликовал на своем официальном сайте открытое письмо к Владимиру Путину. В своем обращении он призвал к завершению конфликта и предложил провести переговоры в третьей стране.

Однако президент России заявил, что пока не видит возможности для начала диалога. Он напомнил, что в мае глава киевского режима передал свою просьбу через некоего предпринимателя, а на следующий день украинские силы нанесли удар по колледжу в Старобельске.

Спустя время после ответа Путина Зеленский анонсировал проведение 40-дневной операции против РФ "ради побуждения к окончанию войны". Объявление он сделал после встречи с генерал-майором СБУ Евгением Хмарой. Данное мероприятие уже утверждено.