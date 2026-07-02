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02 июля, 12:16

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Начало действия закона о регулировании рынка криптовалют перенесено на 1 сентября

В ЦБ назвали новую дату вступления в силу закона о регулировании рынка криптовалют

Фото: Москва 24

Закон о регулировании рынка криптовалют вступит в силу в России 1 сентября 2026 года. Об этом заявил первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин в кулуарах Финансового конгресса ЦБ, передает его слова РИА Новости.

Госдума еще в апреле одобрила в первом чтении правительственный законопроект "О цифровой валюте и цифровых правах". Он создает правовую основу для легального обращения криптовалют в РФ. Изначально планировалось, что документ начнет действовать 1 июля 2026 года.

"Будет дан переходный период до 1 июля 2027 года", – уточнил Чистюхин.

По его словам, за этот период участники рынка смогут получить новые лицензии, подготовить документы на вступление в реестр, изменить свои внутренние процессы, "чтобы примерно к концу этого года – началу следующего начать работать".

Вместе с тем с 1 июля 2027-го должна вступить в силу административная и уголовная ответственность. Таким образом она разделит нелегальные и легальные операции.

Ранее в МВД РФ заявили, что обязательное лицензирование криптообменников поможет бороться с кибермошенничеством. Успешный опыт есть у Белоруссии. Также в ведомстве считают назревшим вопрос законодательного урегулирования некастодиальных ("холодных") криптокошельков.

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