Что известно о массовом отравлении наркотиками после вечеринки в Подмосковье

В Подмосковье задержали именинника, на вечеринке которого гости отравились наркотиками, при этом двое из них погибли. Подробности произошедшего – в материале Москвы 24.

Четверо задержанных

В Подмосковье задержали 24-летнего именинника, на праздновании дня рождения которого гости отравились запрещенными веществами, сообщили в региональном ГСУ СК России. Известно, что мужчина арендовал частный дом в деревне Бакеево, где и собрал друзей.

По данным следствия, хозяин вечеринки заказал наркотики у знакомого, а когда курьер доставил их, именинник распределил вещества между друзьями. Через какое-то время двум молодым людям стало плохо, они скончались на месте до приезда медиков. По факту их гибели было возбуждено уголовное дело. По данным телеграм-канала SHOT, жертвами оказались спортсмены из Брянска: воспитанник местного футбольного клуба "Динамо" и бывший боксер.

Помимо покупателя, также были задержаны два продавца. У них правоохранители нашли 149 свертков с запрещенным веществом, которые планировались на продажу.

Задержан и сам курьер. Всем четверым, включая именинника, предъявили обвинения в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения, следствие намерено ходатайствовать о заключении их под арест.

О самом происшествии стало известно 27 июня. Помимо двоих погибших, еще семерых участников вечеринки госпитализировали. В пресс-службе подмосковной прокуратуры подчеркнули, что точные причины отравления еще предстоит установить. Для этого проводятся судебно-медицинские экспертизы и доследственная проверка.

"Пришлось вызывать подмогу"

Фото: телеграм-канал SHOT

По данным СМИ, о случившемся в экстренные службы сообщила девушка, первая очнувшаяся после обморока. Она попросила медиков приехать в коттеджный поселок Бакеево Солнечногорского округа, однако не раскрыла подробностей инцидента, лишь сказав, что нескольким стало плохо, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Прибывшие на место врачи диагностировали смерть у двух человек: погибшими оказались спортсмены 2000 года рождения.

"Еще несколько буквально ползли к врачам с жуткими хрипами. Кругом бутылки из-под спиртного, разбросана еда. <...> Пришлось вызывать подмогу из дополнительных бригад и полиции", – отмечено в материале.

Выжившие были госпитализированы с отравлением разной степени тяжести. По предварительным данным, покупатели получили под видом одного наркотика другой, который был гораздо тяжелее. Кроме того, до того как попробовать запрещенку на вечеринке, они распивали алкоголь. По данным СМИ, после употребления веществ все молодые люди потеряли сознание.

