Обвинение предъявлено 4 мужчинам после массового отравления в Подмосковье

Фото: МАХ/"СК Подмосковья"

Обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере предъявлено 4 мужчинам после массового отравления в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по региону.

О гибели двух человек в результате отравления в частном доме в Солнечногорске стало известно 27 июня. Еще 7 человек были доставлены в больницу. Состояние некоторых из них оценивается как тяжелое.

Инцидент произошел в ходе празднования дня рождения. Подростки отравились мефедроном. Свертки с веществом были изъяты с места происшествия.

Следователи выяснили, что 26 июня один из обвиняемых, находясь в арендованном частном доме в деревне Бакеево, заказал у своего знакомого наркотики. В ночь на 27-е число курьер доставил запрещенные вещества покупателю, который впоследствии разделил их между гостями.

Сотрудники СК назначили проведение судмедэкспертизы с найденными на месте происшествия наркотиками. Кроме того, они допросили обвиняемых и провели обыск в их домах. В результате у двоих было обнаружено 149 свертков с запрещенным веществом, которые злоумышленники планировали продать.

Еще один обвиняемый работал курьером. Задержаны были все 3 и покупатель наркотиков. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об их аресте.

Ранее семиклассник скончался от отравления в Сочи. По данным прокуратуры Краснодарского края, 13-летний подросток на городской площади употребил неизвестное вещество, затем потерял сознание и умер.

На месте происшествия был найден баллончик для портативной газовой горелки. По факту гибели школьника возбуждено уголовное дело.