Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 июня, 12:06

Происшествия

Обвинение предъявлено 4 мужчинам после массового отравления в Подмосковье

Фото: МАХ/"СК Подмосковья"

Обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере предъявлено 4 мужчинам после массового отравления в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по региону.

О гибели двух человек в результате отравления в частном доме в Солнечногорске стало известно 27 июня. Еще 7 человек были доставлены в больницу. Состояние некоторых из них оценивается как тяжелое.

Инцидент произошел в ходе празднования дня рождения. Подростки отравились мефедроном. Свертки с веществом были изъяты с места происшествия.

Следователи выяснили, что 26 июня один из обвиняемых, находясь в арендованном частном доме в деревне Бакеево, заказал у своего знакомого наркотики. В ночь на 27-е число курьер доставил запрещенные вещества покупателю, который впоследствии разделил их между гостями.

Сотрудники СК назначили проведение судмедэкспертизы с найденными на месте происшествия наркотиками. Кроме того, они допросили обвиняемых и провели обыск в их домах. В результате у двоих было обнаружено 149 свертков с запрещенным веществом, которые злоумышленники планировали продать.

Еще один обвиняемый работал курьером. Задержаны были все 3 и покупатель наркотиков. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об их аресте.

Ранее семиклассник скончался от отравления в Сочи. По данным прокуратуры Краснодарского края, 13-летний подросток на городской площади употребил неизвестное вещество, затем потерял сознание и умер.

На месте происшествия был найден баллончик для портативной газовой горелки. По факту гибели школьника возбуждено уголовное дело.

Роспотребнадзор начал проверку сети ресторанов, где отравилась московская семья

Читайте также


происшествия

Чем подросткам заняться в рамках "Лета в Москве"?

Бесплатный летний лагерь "Молодежь Москвы ждет желающих от 18 до 35 лет на 12 тематических сменах

Детская школа безопасности на Северном речном вокзале организовала мероприятия до 5 июля

Читать
закрыть

Нужно ли обучать россиян езде на праворульных машинах?

Власти задумались над этим для снижения риска аварий с участием таких автомобилей

Читать
закрыть

Как распознать мошенников при бронировании тура?

Важно перезванивать по телефонам с официальных сайтов туроператоров и задавать уточняющие вопросы

Читать
закрыть

Кому стоит быть внимательнее в ретроградный Меркурий летом 2026 года?

Период напомнит о незакрытых проблемах с близкими и вопросах наследства

Острее всего влияние "ретрограда" на себе ощутят рожденные под знаком Рака

Читать
закрыть

Почему Луна станет "клубничной" 29 июня?

Спутник Земли поднимется невысоко относительно линии горизонта и примет алый оттенок

Это своеобразный момент истины для подведения определенных итогов

Читать
закрыть

Почему компании стали отказывать слишком хорошим кандидатам?

Менеджеры по найму опасаются, что такой сотрудник быстро заскучает

В России ситуацию усугубляет изменившийся баланс на рынке труда

Читать
закрыть

Почему взрослые стали записывать видеообращения к обидчикам из детства?

Это способ эмоциональной разгрузки, возможность высказать то, что копилось годами

Читать
закрыть

Дойдет ли аномальная жара из Европы до Москвы?

В столичный регион жара придет лишь в виде слабого шлейфа

Уже 3 июля ситуацию изменит холодный фронт

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика