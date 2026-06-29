Астролог Зак: начавшийся ретроградный Меркурий повлияет на Раков, Козерогов и Овнов

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Ретроградный Меркурий, который продлится с 29 июня по 23 июля, больше всего повлияет на Раков, Козерогов и Овнов. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал астролог Борис Зак.

По словам эксперта, в этот период ретроградный Меркурий будет в знаке Рака. Он связан с темами семьи, родителей, детских переживаний, недвижимости и эмоциональной сферы.

"Это хороший период, чтобы проговорить с родителями проблемные точки или проработать эти блоки с психологом. В целом ретроградный Меркурий – время, когда рекомендуется завершать старые дела, возвращаться к ранее начатым, но оставленным проектам и обучению, наводить порядок в документах, анализировать прошлые этапы жизни, наводить порядок в доме", – отметил Зак.

При этом астролог подчеркнул, что это период спокойной деятельности. В это время не стоит начинать новые проекты, так как они могут либо быстро закончиться, либо потребуют сильной переделки. Кроме того, не рекомендуется покупать крупную бытовую технику, автомобили и сложные технические устройства.

"Зато, если устройство или автомобиль требуют ремонта, это отличное время для таких планов. Также стоит быть очень осторожными с документами, включая билеты на транспорт", – добавил эксперт.

Зак отметил, что больше всего нынешний ретроградный Меркурий заденет Раков, у которых сильно обострится эмоциональная сфера. В свою очередь, Козерогам сложнее включать эмоции, реагировать на эмоциональные всплески и прорабатывать темы родителей и детских травм. У Овнов будет задействована импульсивность и некоторая агрессия. Также в их жизни всплывут темы недвижимости и наследства.

"Особо сильное влияние почувствуют и Весы: у них будут нестабильны партнерские отношения как в деловой сфере, так и в личной", – заключил Зак.

Ранее астролог Анастасия Грохотова предупредила, что любые поездки в период ретроградного Меркурия будут нежелательны. Однако эксперт отметила, что в это время можно выделить наиболее подходящие даты для начала путешествий. Например, 9 июля окажется нейтральным по воздействию и не перегрузит дорогу лишней суетой.