360.ru: ядовитые змеи уползли из квартиры в многоэтажном доме в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Ядовитые змеи уползли из квартиры в подъезд дома на юге Москвы. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в Коломенском проезде. Заявительница рассказала, что ее сосед разводит дома ядовитых змей, однако в настоящее время его нет дома. В результате несколько рептилий выбрались из помещения и оказались в подъезде.

Жильцам удалось поймать одну из змей, но установить, где находится хозяин рептилий, пока не удалось. Местные граждане после этого обратились к спасателям. На место также прибыли специалисты департамента природопользования Москвы.

Ранее спасатели поймали краснокнижную змею, которая заползла на территорию детского сада на юго-западе Москвы. Животное обнаружили воспитатели. На место прибыли сотрудники зоопарка, но поймать змею самостоятельно не смогли. Тогда они вызвали специалистов службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения Московского авиационного центра.

Выяснилось, что рептилия спряталась под крыльцом. С помощью специального инструмента спасатели разобрали часть конструкции, аккуратно поймали животное и передали сотрудникам Московского зоопарка. Там определили, что пресмыкающееся относится к редким видам, занесенным в Красную книгу. Змея оказалась неядовитой.

