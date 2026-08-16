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16 августа, 15:45

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The Sun: в США пенсионерка основала деревню только для одиноких женщин

Пенсионерка построила в США деревню для одиноких женщин

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/thebirdsnesttx

Пенсионерка Робин Йериан построила в Техасе деревню под названием "Птичье гнездо", где жилье сдается только одиноким женщинам. Об этом сообщает The Sun.

На территории, где расположены крошечные дома, женщины могут получить доступное и безопасное жилье в тихом месте. Аренда начинается от 450 долларов в месяц.

"Основательница предлагает жителям не только финансовую независимость и свободу, но и сплоченное сообщество", – сказано в статье.

Йериан потратила со своего пенсионного счета 35 тысяч долларов на покупку пяти акров земли и еще 150 тысяч долларов на обустройство инфраструктуры, в том числе канализации, электро- и водоснабжения, а также строительство дороги.

Сейчас в деревне проживают 12 женщин в возрасте 52 лет и старше. Большинство из них не замужем, разведены или овдовели.

По словам Йериан, спрос на проживание оказался очень высоким. В частности, прошлым летом на одно место претендовало около 500 человек. Это вынудило основательницу со всей серьезностью подойти к отбору новых участниц. Теперь каждая кандидатка должна лично познакомиться с владелицей и жительницами деревни.

Ранее психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев объяснял, что покупка и восстановление старинного дома являются инструментом саморегуляции и заземления человека. В эпоху информационной перегрузки и "клипового мышления" мозг горожанина находится в состоянии перманентной гиперстимуляции, а восстановление старого дома становится символом устойчивости и безопасности.

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