Столичные школьники и студенты устроили забег на мысе Челюскин

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Московские школьники и студенты колледжей, участвующие в Большой арктической экспедиции, организовали забег на мысе Челюскин – самой северной точке Евразии, передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования и науки.

В начале августа 10 школьников и четыре студента столичных колледжей отправились в арктическую экспедицию. Они восстанавливали мемориал советским летчикам-полярникам и проводили исследования климата, флоры и фауны Крайнего Севера.

Завершающим мероприятием стал забег "Арктический вызов", который прошел во второй раз. Несмотря на низкую температуру, сложный рельеф и сильный ветер, участники суммарно преодолели 107 километров.

Маршрут пролегал недалеко от объединенной гидрометеорологической станции имени Е. К. Федорова. Участники бежали по природному ландшафту тундры, откуда открывается вид на океан. Чтобы отслеживать дистанцию, вдоль трассы через каждые 250 метров установили бочки с логотипами экспедиции и московского образования.

Участница экспедиции, студентка Московского образовательного комплекса "Запад" Валерия Зверева рассказала, что у ребят получился настоящий северный трейл. По ее словам, после такого забега на мысе Челюскин никаких препятствий к поставленным целям не остается.

Руководитель Большой арктической экспедиции, известный полярный путешественник Матвей Шпаро отметил, что они доказали себе и всем остальным, что могут очень многое и даже больше.

"Арктика реально вдохновляет и делает нас сверхсильными", – указал он.

Ранее участники экспедиции присоединились к запуску научного метеозонда на мысе Челюскин. Ребята помогли специалистам объединенной гидрометеорологической станции подготовить аэростат к полету. Экспедиция дает учащимся возможность не только познакомиться с работой полярников, но и стать участниками настоящих научных исследований.

