ВС РФ поразили портовую инфраструктуру и морские суда Украины

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Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удары по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В течение дня ударными беспилотными летательными аппаратами были поражены объекты в нескольких населенных пунктах.

В частности, в Белгороде-Днестровском, расположенном в 40 километрах юго-западнее Одессы, уничтожены цех производства и склад боевых частей и комплектующих для безэкипажных катеров. Эти катера применялись для атак на морские суда и объекты энергетической инфраструктуры в акватории Черного моря, а также на российские города на черноморском побережье.

В Вилково, в 138 километрах юго-западнее Одессы, поражена стоянка патрульных катеров военно-морских сил Украины. Они привлекались к проводке в порты морских судов с грузами военного назначения и топливом.

В порту Одессы уничтожены три сухогруза и два морских танкера, использовавшиеся для доставки грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов для ВСУ. Также поражены резервуары с топливом и склады с военным имуществом.

Кроме того, в акватории Черного моря восточнее Одессы поражен сухогруз, доставлявший на Украину западное вооружение.

Ранее российские бойцы ударили по складу с военно-техническим имуществом, предназначенным для украинской армии. Поражение склада в Одессе подтверждено в официальном сообщении министерства. ВС РФ продолжают наносить удары БПЛА большой дальности по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах украинских военнослужащих.

