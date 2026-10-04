Аэропорт Шереметьево перешел на обслуживание рейсов по согласованию

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Московский аэропорт Шереметьево начал принимать и отправлять самолеты по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве пояснили, что это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов. Актуальный статус полета можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

Аналогичные меры введены в столичном аэропорту Внуково. Утром 4 октября они вводились и в Шереметьево, однако позднее авиагавань вернулась к штатному режиму работы.