Ограничения на полеты сняты в аэропорту Шереметьево

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

"Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", – уточняется в публикации.

Авиагавань перешла на обслуживание рейсов по согласованию с уполномоченными органами утром 4 октября. Меры приняли из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэровокзала.

До этого Сергей Собянин сообщил о девяти сбитых беспилотниках на подлете к городу. На местах падения обломков работали специалисты экстренных служб.