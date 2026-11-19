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После длительного ожидания выхода GTA VI часть игроков может столкнуться с ощущением эмоциональной пустоты. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказала когнитивно-поведенческий психолог, старший преподаватель ПНИПУ Юлия Неверова.

По словам специалиста, причиной может стать то, что подавляющая часть удовольствия возникает на этапе предвкушения. Она объяснила, что в ожидании приятного события значимую роль играет дофамин – нейромедиатор, который связан с мотивацией, интересом и ожиданием награды.

"Когда мы ждем чего-то приятного, дофамин усиливает интерес и помогает сосредоточиться на желаемом. При получении награды эмоциональный отклик может быть слабее, поскольку пик мотивации уже пришелся на период ожидания", – отметила Неверова.

Кроме того, дополнительную роль играет воображение: до выхода игры человек сам создает ее образ, представляет атмосферу и игровой процесс. Фантазия чаще всего концентрируется на приятных сценариях, а реальность оказывается более сложной: ряд элементов может не оправдать ожиданий, а долгое прохождение способно привести к усталости.

На ажиотаж вокруг игры может влиять и FOMO – боязнь упустить что-то важное. Пользователи хотят быстрее начать прохождение игры, чтобы участвовать в обсуждениях, не отстать от друзей, а также не пропустить происходящее.

"При этом большое количество контента может создавать уже другую проблему – потерю контроля над временем. Постоянные задания, награды и развитие персонажа способны удерживать внимание, из-за чего человек начинает жертвовать сном, учебой или работой. Недосып и стресс, в свою очередь, ухудшают самоконтроль и способность вовремя остановиться", – заключила психолог.

Мировой релиз GTA VI состоялся 19 ноября. Первыми доступ к ней получили жители Новой Зеландии. Видеоигра доступна на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S. При этом GTA VI переведена на русский язык.

Депутат Госдумы Виталий Милонов, в свою очередь, призвал россиян не превращать выход шестой части игры в объект "сумасшедшего поклонения". Он подчеркнул, что погружение в виртуальный мир американского криминала принесет головную боль, похмелье раскаяния и ощущение пустоты после часов, проведенных за игрой.