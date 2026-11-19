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В американском городе Мурхед полиция арестовала 63-летнюю Роксану Додж после ссоры с мужем, в ходе которой она несколько раз ударила его кухонным ножом. Об этом сообщает портал Law&Crime.

Женщине предъявили несколько обвинений в нападении, в том числе с применением опасного оружия и причинением тяжелых травм. В настоящее время женщина находится в тюрьме округа Клей.

Как рассказал пострадавший, они ругались, когда он случайно чихнул в сторону жены. Додж разозлилась, взяла большой кухонный нож и стала размахивать им, задев мужа несколько раз.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили мужчину, который прижимал к правой руке окровавленную тряпку. У него зафиксировали два длинных пореза на руке и еще один на задней поверхности голени. Мужчине удалось убежать вниз, где находился другой человек, который и позвонил в службу спасения.

Осматривая дом, правоохранители нашли кровавые следы, которые вели в гостиную. Сам нож лежал в спальне. Додж задержали и доставили в участок. Находясь под стражей, она заявила, что лишь немного ранила мужа, а позже поинтересовалась у полицейских, не умер ли он.

"Если выживет, значит, выживет. Если умрет, значит, умрет", – сказала задержанная.

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