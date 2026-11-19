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Бывший глава Японской ассоциации футбола Кодзо Тасима подал заявку на выборы президента Международной федерации футбола (FIFA). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Соперником действующего президента FIFA Джанни Инфантино также будет глава Федерации футбола Франции Филипп Диалло. Его кандидатуру выдвинул Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA).

Три кандидатуры переданы в избирательный комитет. Он рассмотрит их и решит, допускать ли претендентов к участию. Окончательный список выдвинутых и допущенных кандидатов будет известен не позднее 18 февраля. Выборы президента FIFA состоятся 18 марта в Марокко.

СМИ также писали, что бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер рассматривал возможность участия в выборах главы FIFA. Его якобы пытались убедить в этом противники Инфантино.

В свою очередь, президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна Виктор Монтальяни отказался баллотироваться на выборы.