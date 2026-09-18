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18 сентября, 11:55

Спорт

Глава Футбольной ассоциации Англии потребовала от Инфантино объяснений по Балогуну

Фото: TACC/AP Photo/Tony Gutierrez

Глава Футбольной ассоциации Англии и вице-президент FIFA Дебби Хьюитт потребовала от президента FIFA Джанни Инфантино объяснений по поводу отмены дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна на чемпионате мира. Об этом сообщает телеканал Би-би-си.

Инфантино должен предоставить письменный ответ до следующего заседания совета FIFA, которое состоится 15 октября. Кроме того, Хьюитт попросила опубликовать документы, связанные с планом главы организации по продаже доли прав на проведение чемпионата мира.

В письме, которое также направили генеральному секретарю FIFA Маттиасу Графстрему, Хьюитт обвинила руководство организации в неэффективном управлении и разрушении корпоративной культуры.

Отдельные претензии Хьюитт связаны с планами Инфантино создать FIFA Forward Enterprise для управления основными мужскими и женскими турнирами ФИФА. В организации заявляли, что проект может принести 4,2 миллиарда долларов. Инициативу отвергли УЕФА, КОНКАКАФ, АФК и КОНМЕБОЛ, при этом ряд других федераций выступил в ее поддержку.

Балогуна удалили в матче 1/16 финала чемпионата мира с Боснией и Герцеговиной. 5 июля дисциплинарный комитет FIFA приостановил дисквалификацию форварда, после чего он смог сыграть в 1/8 финала против Бельгии, где сборная США проиграла со счетом 1:4.

Позднее журналист Бен Джейкобс сообщил, что решение могли пересмотреть после звонка из Белого дома. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что связывался с Инфантино и просил пересмотреть дисквалификацию футболиста.

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