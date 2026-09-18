Адвокат бизнесмена, обвиняемого в попытке похищения дочери в Москве, высказал его позицию

Фото: телеграм-канал Baza

Защитник 35-летнего Гайка Дарбиняна, подозреваемого в попытке похищения собственного ребенка, рассказал Baza, что его клиент не собирался забирать девочку – он подошел к дочери, чтобы попрощаться перед уроками.

По его словам, мать ребенка Анаит сразу "подняла шум", после чего на мужчину напали неизвестные, которые повалили его на землю и начали избивать.

На опубликованных кадрах с камеры наблюдения при этом видно: дочь находилась на руках у матери, а отец старался ее вырвать. В конфликт включаются прохожие, после чего подходят водитель, дедушка девочки и еще один мужчина – они пытаются силой забрать девочку.

Позже к ним присоединяется отец Анаит, защищающий молодую мать и ее дочь. На видео также видно, как отец Дарбиняна чуть не наступает невестке на голову и отталкивает чужого ребенка.

По данным СМИ, задержаны Дарбинян и его отец. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц. Участников конфликта допрашивали и проводили очную ставку до 6 утра, однако показания отца и сына расходятся.

Защита Дарбиняна указывает на июньское решение суда, в соответствии с которым на время развода дети остаются с отцом. Однако, как утверждает сторона Анаит, в конце августа суд постановил определить место жительства детей с матерью, хотя это решение еще не вступило в законную силу.

Об инциденте стало известно 16 сентября. У ребенка были зафиксированы травма шеи и ушибы, у женщины – ушибы спины и копчика, а также гематома на лице. Адвокат Анаит говорил, что она ушла от мужа после 8 лет брака из-за побоев и сталкинга. В период бракоразводного процесса мужчина выкрал их пятилетнего сына, и мать не видела его почти четыре месяца. Суд постановил оставить детей с матерью.

Адвокат Вадим Багатурия рассказал, что одного родителя не могут обвинить в похищении своего ребенка у второго. Но если суд определил место его проживания после развода, то неисполнение предписания может подпасть под статью "Самоуправство". Наказание по данной уголовной статье сопоставимо с санкциями КоАП: максимальный штраф по ней – 80 тысяч рублей.

