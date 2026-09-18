Движение на Кутузовском проспекте восстановлено после ДТП

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Движение транспорта восстановлено на Кутузовском проспекте после массовой аварии. Об этом сообщил столичный Дептранс.

О ДТП с участием восьми автомобилей у дома 41 на Кутузовском проспекте стало известно 18 сентября. В результате один человек погиб, а еще трое пострадали. Причиной аварии стал выезд машины на встречную полосу.

В связи с происшествием на Кутузовском проспекте не было движения по четырем полосам в сторону центра. Автомобилистов призывали искать пути объезда.

Ранее машина загорелась после ДТП на Песчаном путепроводе в Москве. Там столкнулись два автомобиля, после чего один из них опрокинулся и воспламенился.

