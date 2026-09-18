Наталья Карпович: число выбирающих ДЭГ москвичей говорит о его эффективности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) доказало свою эффективность и доступность для жителей столицы. Об этом в беседе с Агентством "Москва" заявила лауреат госпремии, член совета при президенте РФ по русскому языку и литературе, руководитель "Объединения многодетных семей Москвы" Наталья Карпович.

По словам Карпович, о востребованности формата свидетельствует число горожан, которые выбирают его для реализации избирательного права. Она подчеркнула, что онлайн-голосование особенно удобно в наше время и позволяет голосовать, не отрываясь от рабочих и семейных дел.

Основным преимуществом ДЭГ является возможность проголосовать, находясь в любом месте. Как отметила Карпович, многие жители столицы не проживают по месту регистрации, нередко бывают в командировках и уходят в отпуск. Благодаря такому формату они могут не ехать на избирательный участок, экономя время и средства.

Особое внимание Карпович уделила старшему поколению. По ее словам, горожане старшего возраста также могут без проблем проголосовать онлайн, так как московские программы долголетия помогают им осваивать современные технологии, чтобы идти в ногу со временем.

ДЭГ также становится незаменимым инструментом для граждан, которые не могут выйти из дома по состоянию здоровья. При этом у всех москвичей остается выбор – при желании все же можно посетить избирательный участок.

Голосование на выборах в ГД и совмещенных с ними кампаниях началось в России 18 сентября и продлится до 20-го числа. В Москве открыты 1 443 избирательных участка.

Для голосующих онлайн проходит акция "Выбираем вместе 2026 – Москва" программы "Миллион призов". За участие разыгрывают от 1 до 50 тысяч призовых баллов, которые можно обменять на промокоды и призы.

