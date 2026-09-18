Садовое кольцо закрыли из-за Московского мотофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 сентября, 17:16

Происшествия

Пенсионерка чуть не забила до смерти сына во Владимире

Фото: vk.ru/susk33

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство против 73-летней жительницы Владимира, которая чуть не забила до смерти своего сына. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по области.

По предварительным данным, вечером 21 августа женщина вместе с сыном находилась в квартире, где они по случаю дня рождения именинницы выпивали спиртное. В ходе возникшего конфликта пенсионерка нанесла мужчине не менее девяти ударов в различные части тела.

О случившемся женщина сама сообщила соседу. Пострадавшего госпитализировали, благодаря своевременной медицинской помощи он остался жив. Сам потерпевший пояснил, что о произошедшем не помнит. Пожилая фигурантка, в свою очередь, заявила, что нанесла удары в целях самозащиты.

Следователи продолжают выяснять причины, мотив и другие обстоятельства случившегося, а также характер взаимоотношений между матерью и сыном. Установлено, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности.

Ранее суд в Липецкой области приговорил 32-летнюю женщину к 12,5 года колонии общего режима за избиение 76-летней бабушки-инвалида до смерти. Женщина нанесла ей не менее 17 ударов кулаком. Впоследствии она призналась, что била бабушку, потому что ей надоело за ней ухаживать.

Читайте также


происшествиярегионы

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

Мертвых собак нашли в квартире заводчицы из Дзержинска

Жители дома на улице Чапаева пожаловались в полицию на трупный запах

Волонтеры утверждают, что часть животных от голода поедали друг друга

Читать
закрыть

Москвич стал импотентом из-за инъекции для увеличения полового члена

Эксперты уточняют: скорее всего, гиалуроном попали в кавернозные тела

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили туры в Антарктиду?

Главное открытие в таком путешествии – целый континент с его природой, обитателями и красотой

Антарктида по впечатлениям превосходит даже Париж

Читать
закрыть

Почему услуга "мам" для студентов набирает популярность?

Такая помощница берет на себя все бытовые обязанности

Например, она доставляет лекарства из аптеки, готовит еду и привозит любимые напитки

Читать
закрыть

Москвича обвинили в попытке украсть дочь у бывшей жены

У школьницы диагностировали травму шеи и ушибы, у ее матери – ушибы спины, копчика и гематому

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика