Пенсионерка чуть не забила до смерти сына во Владимире

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Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство против 73-летней жительницы Владимира, которая чуть не забила до смерти своего сына. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по области.

По предварительным данным, вечером 21 августа женщина вместе с сыном находилась в квартире, где они по случаю дня рождения именинницы выпивали спиртное. В ходе возникшего конфликта пенсионерка нанесла мужчине не менее девяти ударов в различные части тела.

О случившемся женщина сама сообщила соседу. Пострадавшего госпитализировали, благодаря своевременной медицинской помощи он остался жив. Сам потерпевший пояснил, что о произошедшем не помнит. Пожилая фигурантка, в свою очередь, заявила, что нанесла удары в целях самозащиты.

Следователи продолжают выяснять причины, мотив и другие обстоятельства случившегося, а также характер взаимоотношений между матерью и сыном. Установлено, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности.

Ранее суд в Липецкой области приговорил 32-летнюю женщину к 12,5 года колонии общего режима за избиение 76-летней бабушки-инвалида до смерти. Женщина нанесла ей не менее 17 ударов кулаком. Впоследствии она призналась, что била бабушку, потому что ей надоело за ней ухаживать.