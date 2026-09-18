Психотерапевт Вилков: для борьбы со стрессом осенью важен позитив

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Для борьбы со стрессом осенью важно наполняться позитивными эмоциями. Об этом RT заявил психотерапевт Алексей Вилков.

Он пояснил, что из-за изменения солнечной активности осенью человеческая психика наиболее уязвима. В этот период обостряются не только сезонные колебания настроения, но и серьезные эндогенные заболевания.

В группе риска, как отметил специалист, находятся тревожные люди с перепадами настроения и пониженным эмоциональным фоном. Кроме того, осенью нередко дают о себе знать такие эндогенные психические патологии, как биполярное расстройство и расстройства шизофренического спектра.

По словам Вилкова, из-за редкого появления солнца меняется уровень гормонов в организме. Это приводит к усилению тревожности и возникновению подавленного настроения. Дополнительным фактором становится нарушение биоритмов: из-за сокращения светового дня у многих людей сбивается сон.

Чтобы поддержать организм в осенний период, психотерапевт рекомендовал строго соблюдать режим сна и бодрствования, отводя на отдых не менее 6–8 часов. Также он посоветовал обратиться к техникам расслабления, в том числе к медитативным практикам и аутотренингам. Чтобы испытывать положительные эмоции, необходимо поддерживать приятное общение.

Ранее кризисный психолог Елена Каюрова рассказала, что осенней хандре чаще других поколений подвержены миллениалы. У них сезонное обострение накладывается на уже существующую большую нагрузку в виде работы, детей, кредитов, пожилых родителей и разных бытовых обязательств.

