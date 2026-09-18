Слониха Марго "проголосовала" на избирательном участке в Сочи

Фото: телеграм-канал Kub Mash

Цирковая слониха Марго из шоу народного артиста России Андрея Дементьева-Корнилова прогулялась до избирательного участка № 4510 в Сочи и расписалась на бюллетене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росгосцирка.

Там отметили, что накануне Марго исполнилось 18 лет и она голосовала впервые.

Слониха только вернулась с длительного отдыха в парке в Адлерском районе Сочи. Сейчас Марго и другие слоны из циркового шоу уже готовятся к выступлениям.

Тем временем в Калмыкии семья прибыла на избирательный участок верхом на верблюдах. А житель подмосковного Звездного городка пришел на выборы в костюме космонавта.

Голосование на выборах в Госдуму и совмещенных с ними кампаниях стартовало в России 18 сентября и продлится до 20 сентября. В Москве открыты все 1 443 избирательных участка.